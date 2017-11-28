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Arçelik emekli öğretmenleri unutmadı

Arçelik, hayatını eğitime adamış ve emekli olmuş eğitimcileri bu yıl da Öğretmenler Günü’nde ‘Yılın Emekli Öğretmeni’ projesiyle ödüllendirdi. Bu kapsamda Çağlar Arçelik’te düzenlenen etkinlik ile ilimizde yılın emekli öğretmeni seçilen Ömer Özmen’e çeşitli hediyeler verildi.

Arçelik emekli öğretmenleri unutmadı
Arçelik, yıllarca eğitime emek vermiş ve binlerce öğretmen yetiştirmiş emekli öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı.
Gerçekleşen etkinlikte yılın emekli öğretmeni seçilen Ömer Özmen emeklerinin küçük bir karşılığı olarak kurutma makinası hediye edildi.
Yılın emekli öğretmeni seçilen Ömer Özmen, “Öğretmenlerin anılması beni son derece mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”  diye konuştu.
Çağlar Arçelik yetkilisi Bekir Emin Mehmetoğlu ise , “Arçelik’in organize ettiği bu etkinlikten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yılda aynı şekilde devam ettirmek umudundayız” dedi.
Program günün anısına pasta kesilmesiyle son buldu.
 
Kayseri Gündem
 
 
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