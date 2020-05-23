Arefe günü çarşılar ve caddeler sessiz kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibari ile başladı. Arefe gününe denk gelen kısıtlamanın ilk gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve caddeler boş kalırken, normal şartlarda alış veriş yapılan Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı da kepenklerini indirerek şehir sessizliğe büründü. Öte yandan, polis ekipleri de, kısıtlama süresinde vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, tedbirlere uymaları noktasında da bilgilendirme yaptı.