Artık gençlerin de kalbi çarpıyor!

Kalp çarpıntılarının çok çeşitli nedenleri olduğunu ifade eden Doç Dr. Bahadır Şarlı, “Aşırı kafein tüketimi, enerji içecekleri, uykusuzluk, sigara kullanımı ve yoğun stres yanında bazı ölümcül kalıtsal ritim bozuklukları da çarpıntı bulgusuyla ortaya çıkabilmektedir. Özellikle aile bireylerinde sebepsiz ani ölüm bulunanlar da veya çarpıntıya baş dönmesi veya bayılmanın eşlik ettiği bireylerde çarpıntı önemsenmeli ve kardiyoloji uzmanı tarafından derinlemesine araştırılmadır” dedi.



“Hastalığının farkında değiller”

“Çarpıntı bazen önemli sonuçlar doğurabilir” diyen Bahadır Şarlı, “Her çarpıntı kardiyolog tarafından değerlendirilmelidir. Özellikle Atrial fibrilasyon olarak isimlendirilen ve kalp ritminin düzensizleştiği ritim bozukluklarının belli yaş üzerindeki bireylerde taraması ve düzenli takibi yapılmalıdır. Çünkü bu hastalığa sahip bireylerde kalp hızının yükselmesinin yanında senelik yüzde 10’ lara ulaşan inme riski bulunmaktadır. Bu bireylerde kullanılacak kan sulandırıcı yeni nesil ilaçlarla bu riski yüzde 1-1.5’ lara kadar düşürmek mümkün. Ancak bu hastalığa sahip bireylerin büyük kısmı ya hastalığının farkında olmamakta ya da daha önce çarpıntı hissetse de önemsemediğinden tedavi almamakta. Ne yazık ki biz yoğun bakım ünitelerinde inme geliştikten sonra bu hastalarda tedaviye başlayabilmekteyiz. O zaman da tedavi de biraz geç kalınmış olunuyor” dedi.



“Çay kahve aşırı tüketilmemeli”

Kalp ritim bozukluğu bulunanların genelde hastalıklarının farkında olmadıklarına dikkat çeken Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Bahadır Şarlı, “Amerika ve Avrupa Kardiyoloji derneklerinin çıkardığı kılavuzlarda 60 yaş üzeri hastaların rutin bir şekilde kendi kendini nabız kontrolü ve mümkünse EKG çekilerek nabzın değerlendirilmesi önerilmektedir. Özellikle çarpıntı şikâyeti bulunan bireylerin kardiyoloji uzmanı tarafından muayene ve takibi gerekmektedir. Sağlık merkezi de yakınsa çarpıntı anında çektirilen bir EKG’nin uzmanlar için tanısal değeri çok yüksek. Yok, eğer bu mümkün değilse normal muayene esnasında kullandığımız ritim takip cihazları ile çarpıntının bir ritim bozukluğuna bağlı olup olmadığının teşhisi mümkündür. Ritim bozukluğu olan hastalarda ise gerek ilaç tedavisi gerekse de girişimsel yöntemlerle tedaviyi içeren birçok alternatif bulunmaktadır. Bunun yanında ritim bozukluğu bulunmadığı halde çay, kahve, enerji içeceği ve alkol tüketimi yoğun olan bireylerde de çarpıntı ve kalp hızında artış olabilmekte. Bu içeceklerin yoğun tüketiminden de kaçınılmalı, çünkü hassas bireylerde bu içecekler ritim bozukluğunun gelişimini tetikleyebilir” diye konuştu.



“Yılda en az bir defa kardiyoloji muayenesi şart”

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Bahadır Şarlı , “Biz vatandaşlarımızdan 40 yaşının üzerinde olanlara yılda bir defa mutlaka kardiyoloji muayenesi öneriyoruz. Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı olanlara, sebepsiz yere ani ölen aile bireyi varsa, ailesinde şeker hastası ve yüksek tansiyon hastası olanlar varsa ihmal etmeden kalp muayenesi olmalılar. 40 yaşının altında olup da göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikâyetleri olanlarda bir kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

Kurum Haberi

