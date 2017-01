“Aşık” izleyicisine kavuşuyor! Genç yönetmen Bilal Babaoğlu’nun Aşık Veysel’in hayatından esinlendiği “Aşık” filmi 30 Aralık’ta izleyici ile buluşuyor. Hüzünlü bir aşk hikayesini konu edinen filmin başrollerini Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel’in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu üstleniyor.

Aynı anda 50 salonda vizyona girecek olan film işitme ve görme engelli sinemaseverlere de ulaşmayı amaçlıyor. Film, Sesli Betimle Derneği’nin özel çalışmasıyla sesli betimleme ve işaret diliyle anlatılacak .

Senaryo ve çekim aşamasıyla birlikte yolculuğu iki yılından fazla süren Aşık, “Uzun İnce Yol” 30 Aralık’ta izleyicileriyle buluşuyor. Aşka Sürgün, Asi, Genco, Kasaba gibi unutulmaz televizyon dizilerinin senaristlerinden olan ve ilk kez yönetmen koltuğunda oturan Bilal Babaoğlu, “ Veysel’i, Aşık Veysel yapan” karşılıksız aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Başrollerini ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel’in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu’nun üstlendiği Aşık’ta Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin, Faruk Karaçay gibi usta oyuncular da rol alıyor.

İşitme ve görme engelliler de düşünüldü

Halen yurtiçi ve yurtdışı festivallerine katılmakta olan filmin yapımcısı işitme ve görme engelli sinema severlere de ulaşmayı amaçlıyor. Sesli Betimle Derneği’nin özel çalışmasıyla sesli betimlemesi ve işaret diliyle anlatımı yapılacak olan Aşık filmi vizyon maliyetleri nedeniyle ilk hafta 50 salonda izlenebilecek. Bununla birlikte izleyici taleplerine göre salon sayının arttırılması hedefleniyor.

Biyografi değil kurmaca

Filmin senaristi ve yönetmeni olan Bilal Babaoğlu, filmi yapmaya iten temel amacı “Veysel’i değil aşığı anlatmak istedik” şeklinde özetliyor. “ Filmimiz bir Aşık Veysel biyografisi değil, kurmaca bir aşk hikayesidir. Karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak kendi türküsünü yakmaya çalışan bir aşığın yolculuğunu anlatıyor. Aşık Veysel, sadece ülkemize değil dünyaya mal olmuş bir ozan, onu tanıtmaya anlatmaya gerek yok. Ama hatırlatmaya ihtiyaç var: Veysel baba, bana göre aşkta hoşgörünün temsili, hoş görünün sınırlarını çizen bir aşık. Kendisini terk edip giden eşinin çorabına, gittiği yerde mağdur olmasın diye gizlice altın koyabilen bir aşığı, çağımız insanına özellikle erkeklerine hatırlatmak gerektiğini düşündüm. Çünkü aşk cinayetleri, kadına yönelik şiddet terör boyutuna vardı. Bu topraklarda dünyaya örnek olacak aşklar yaşandığını ifade eden yönetmen Babaoğlu “olunacaksa Veysel gibi aşık olmalı” dedi.

Başrolde Veysel’in torunu

Veysel’in ikinci eşi Gülizar karakterini ise torunu Yeliz Şatıroğlu beyaz perdeye taşıdı. “Dedemle ilgili bir film yapılmış olması beni çok heyecanlandırıyor, çok önemsiyorum. Rolün bana teklif edilmesi benim için de büyük ve çok güzel bir sürpriz oldu. Kendi babaannesini canlandırmak her oyuncunun başına gelebilecek bir şey değil. Açıkçası rolüme hazırlanmakta ve oynamakta pek zorlanmadım. Hem fiziksel olarak hem de mizaç olarak babaanneme çok benzediğimi söylerler. Hoş zaten senaryo da birebir Aşık Veysel’i ve hayatına giren kadınları anlatma iddiasında değildi. Ama çok güzel bir aşk hikayesi aşıklık üzerine bir film” diyen Şatıroğlu, Aşık Veysel dostlarının filme sahip çıkmalarını beklediğini ifade etti.

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı Hayat karakteriyle iz bırakan Meltem Miraloğlu, Güzelliğin On Para Etmez türküsünde “… Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa…” diye bahsedilen Veysel’in ilk eşi Esma karakterini canlandırdı.

Büyük ozanın gençlik yıllarına odaklanan filmde Veysel karakterini ise Türk Halk müziğinin genç yıldızlarından Emirhan Kartal canlandırıyor. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçılarından olan Emirhan da ilk kez bir sinema filminde oyunculuk yapıyor. Genç yaşına rağmen Kalan Müzik etiketiyle üç albüm çıkaran Kartal, aynı zamanda “ Türk Halk Müziği’nde Frekans Aralıkları” isimli kitabıyla akademik kariyerine devam ediyor. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almış olan sanatçı Kartal, Veysel rolü için bir yıl usta bir oyuncu koçunun yönetiminde hazırlandığını ifade ediyor. “Aşık olmayı kim istemez ki” sözleriyle filmde rol alma sürecini değerlendiren sanatçı “ Boyumdan büyük bir işe kalkıştığımın farkındaydım, sürekli Allah’ım bana yardım et diye dua ediyor, Ulu Ozanları yardıma çağırıyordum. Senaryoda “büyük bir aşık (ozan) olmak isteyen Veysel’in hikayesini görünce tam da benim hikayem dedim. Sivaslıyız, babam elime sazı verdiğinde ben de Veysel gibi yedi yaşındaydım. Erdal Erzincan Hoca’mın kursuna başladım, orası benim anaokulum gibidir. Erdal Abi de ilk ustamdır. Sonra İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı, TRT İstanbul Radyosu Türk Müziği Gençlik Korusu derken geriye baktığımda bağlamaya adanmış bir şekilde yaşamakta olduğumu görüyorum. Böyle olduğu için de çok mutluyum. Oyunculukta ilk tecrübem, başarı olup olamadığımı izleyici değerlendirecek artık. Ama ben bir bağlama sanatçısı olarak Veysel’in türkülerini çalıp çığırmaya devam edeceğim” dedi.

Uğur Aslan’ın müzisyen yönü

Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zehir karakteriyle karakter oyunculuğunda ustalaşan Uğur Aslan ise Veysel’in dostu Kemancı Kasım rolünü canlandırıyor. Müzisyen yönünü öne çıkaran bir rol olduğu için projede yer almaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Uğur Aslan, “kısıtlı imkanlarla çekilmesine rağmen çok güzel bir film oldu. Film ekibimize ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye başkanımız Dr Lütfü Savaş’a ve tüm Hataylı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kurumsal Haber