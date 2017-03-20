Geriatri Merkezinde düzenlenen seminere ise Çocuk Sağlıkları ve Hastalıkları ve Çocuk Enfeksiyon uzmanı Prof Dr Mustafa Öztürk katıldı.Program öncesi Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per katılımcılara, Mustafa Öztürk’ün kendi hocası da olduğunu ve hatta hocalarının da hocasının olduğunu belirterek, “ Hekimlik usta çırak ilişkisine benzer. Öztürk hocamdan çok şey öğrendik. Bu nedenle kendisine müteşekkiriz” dedi.Prof. Dr. Mustafa Öztürk, viral döküntülü hastalıklar konusunda 40 yıllık deneyimini interaktif olarak sundu. Uzun zamandır kaybolan kızamık ve benzeri hastalıkların göç dalgası ile tekrar görülmeye başladığının altını çizen Öztürk, “Salgın halini alabilecek olan bu türlü hastalıklara karşı çok dikkatli olunmalıdır. Bunun içinde aşılamadan taviz verilmeden göç dalgası ile gelenlerin eksik aşıları mutlaka tamamlanmalı, çocuklarımız içinse hiçbir aşılamadan taviz verilmemeli” diye konuştu.