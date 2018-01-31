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Askerlik uğruna 45 kilo verdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 140 kilo ağırlığındaki 21 yaşındaki genç, askere gidebilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı.

Askerlik uğruna 45 kilo verdi
İlçede tesisatçılık yapan Bayram Batmaz, vatani görevini yapmak için geçen sene Simav Askerlik Şubesinden çağrıldı. Muayenesi sırasında tartılan ve 140 kilogram gelen Batmaz'a, askerliğe elverişsiz raporu verildi.
Kilolarından dolayı askere gidemeyen genç, vatani görevini yerine getirebilmek için kilo vermeye karar verdi. Azmi ve yaklaşık bir yıllık çalışması sonucunda 45 kilo zayıflayarak 95 kilograma düşen Batmaz, yeniden İlçe Askerlik Şubesine başvurdu.
Bu kez "askerliğe elverişli" raporu alan 1,84 metre boyundaki Batmaz, vatani görevini yerine getirmek için mayıs ayında askere gönderilmeyi bekliyor.
"Doğal yöntemlerle kilolarımdan kurtuldum"
Batmaz, yaptığı açıklamada, vatani görevini yerine getirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah'a şükür benim elim ayağım tutuyor. Ülkemiz ateş altındayken ben askerlikten kaçamam. Arkadaşlarım gibi ben de askere gideceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Baba Mustafa Batmaz da oğlunun askere gidebilmek için azimle fazla kilolarından kurtulduğunu, onun askere gidecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Ağabey Ahmet Batmaz da kardeşinin fazla kilolarından kurtulması ve vatani görevini yerine getirmesi için her zaman destek verdiğini ifade etti.
AA
 
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