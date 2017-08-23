Astım ile KOAH'ı karıştırmayın

Tamamen düzelebilir.

Her yaşın hastalığıdır.

Tetikleyici faktörler toz, koku, kedi-köpek alerjileri vs.

Tam olarak düzelmeyebilir.

Daha çok 40 yaş sonrası, uzun süre sigara içenlerde görülür.

Tetikleyici faktörler sigara, mesleki maruziyet, tezek odun ve diğer yakıtlar vs.

Önlenebilir bir hastalık olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), özellikle 40 yaş sonrasında ve uzun dönem sigara kullanımı sonucu kendini gösteriyor ve geri dönüşümü tam olarak olmuyor. Astım ve KOAH'ın belirtilerinin birbirine çok benzediği için bu hastalıkların karıştırıldığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tahaoğlu, yanlış tanının hastalığın tedavisinde ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.Küresel Hastalık Yükü (KHY) çalışması verilerine göre, KOAH her yıl tüm dünyada yaklaşık 3 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Bu rakamlarla KOAH'ın dünyadaki 3'üncü ölüm nedeni olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu "Toplum genelinde erkek hastalığı olarak algılansa da kadınlardaki sigara kullanım artışı KOAH'ın kadınlarda görülme sıklığını arttırdı" diye konuştu.Sigara gibi yaşın da önemli bir risk faktörü olduğunu anlatan Doç. Dr. Tahaoğlu, hastalığın 40 yaş üzerinde daha sık ortaya çıktığını belirtti. KOAH'ın asıl nedeninin sigara, pipo, puro, nargile gibi tütün kullanımları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tahaoğlu, "Genetik duyarlılık, çevresel uyaranlara maruziyet, mesleki nedenle organik/inorganik toz ve kimyasallara maruz kalmak, hava kirliliği ve kent hayatı da KOAH'ın nedenleri arasında yer alıyor" dedi.Toplumda KOAH ile astım hastalığının sık sık karıştırıldığının altını çizen Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu "Bunun en önemli sebebi, her iki hastalıkta da benzer belirtilerin (öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi) olmasıdır. Ancak üç temel farkın altını çizmek gerekir. Tanının yanlış olması, hastalığın kontrolü ve doğru tedavisi açısından ciddi sorunları beraberinde getirebilir" açıklamasında bulundu.- Sigara içmeyin.- Grip ve zatürre aşılarınızı yaptırın.- KOAH ilaçlarını doğru şekilde kullanın.- Egzersiz yapın.- Sağlıklı ve dengeli beslenin.- Enerjinizi iyi kullanın ve stresten uzak durun.- Doktorunuz kan gazı ölçümlerinizin sonucuna göre öneriyorsa, sürekli oksijen tedavisi alın.- Ataklarınızı azaltıcı tedbirleri alın ve atağa girdiğinizi fark edin.- Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı en sık gördüğümüz belirtileri. Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı hastalığın ileri dönemlerinde görülebiliyor.- Haftada birkaç kez öksürüyorsanız,- Haftada birkaç kez balgam çıkarıyorsanız,- Yaşıtlarınıza göre nefesiniz daha çok daralıyorsa,- 40 yaşın üstündeyseniz,- Sigara içiyorsanız ya da önceden uzun zaman içmişseniz KOAH olma olasılığınızın yüksek olduğunu unutmayın.