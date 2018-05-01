Astım yaşam standartınızı düşürmesin

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Türk TORAKS Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, "Uygun ve düzenli ilaç tedavisiyle astım hastaları iş ve okul dâhil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler" dedi. Hastalar için tedavilerini takip etmenin en önemli noktalarından birinin Astım Kontrol Testi (AKT) olduğunu belirten Prof. Yorgancıoğlu şu bilgileri verdi:



Astımınızı kontrol edin

"AKT, hastaya astımın günlük yaşantısını nasıl etkilediğini değerlendirme imkanı sağlar. 5 sorudan oluşan, 4 haftalık dönemde kişiye astımının ne kadar kontrol altında olduğunu gösteren güvenilir bir testtir. Astım belirtileri aylara ve sezonlara göre değişebileceği için testi bir defa yapmakla yetinmeyip düzenli aralıklarla doldurmanız da sağlıklı bir sonuç almak için önemlidir.Astımla yaşamayı öğrenebilirsiniz. Ancak astımınızın kontrol altında olmadığını düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza danışın"



Astım hastası çocuklar için spor çok faydalı



İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Türk TORAKS Derneği Onur Kurulu üyesiProf. Dr. Bilun Gemicioğlu da Türkiye'de astımlı hastaların yüze 10'undan fazlasının halen sigara içmekte olduğunu ve yüzde 30-40'nın obez olduğu belirterek, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığına dikkat çekti.



Astımın spor yapılmasına engel olmadığını belirten uzmanlar, hastaların doktorlarının danışmanlığında ve onlarla görüş alışverişinde bulunarak spor yapabileceklerini belirtti.



Prof.Dr. Gemicioğlu "Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyebilirler, hafif koşu yapabilirler, yüzebilirler. Birçok astımlı hasta performans sporlarını yapabilir" derken özellikler çocuklarda fiziksel aktivitenin artırılmasının, mümkünse düzenli sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterildiğini belirtti. Gemicioğlu "Bu sayede günlük kullanılan ilaç dozları, randevusuz hekim başvuruları ve astım nedeniyle hastaneye yatışlar, acile başvuruların azaltılabildiği saptanmıştır" dedi.



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