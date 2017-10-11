Aşurenin fazlası zarar



Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça, aşurenin bağışıklığı kuvvetlendirmesinden kalp dostu olmasına, anne sütünü artırmasından kabızlığı önlemeye dek birçok faydası olduğunu vurgularken “Aşure; içerisindeki kuru meyveler; kayısı, incir, üzüm ve nar sayesinde vitamin ve mineral deposu. Buğday, nohut, kurufasulye, kuru incir ve kuru kayısı sayesinde ise iyi bir bağırsak çalıştırıcı. Ancak işin içine şeker girmesi ile aşurenin bu sihri bozuluyor ve ölçülü tüketmek çok büyük önem taşıyor” dedi. Bir kase aşurenin 62 gram karbonhidrat içerdiğini ve 4 porsiyon meyvenin aynı anda yenilmesine eşdeğer olduğunu belirten Akça, aşureyi tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri, ölçüyü kaçırdığımızda olası riskleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte o öneri ve uyarılar;



Ölçüyü kaçırmayın



1 kase aşurede 62 gr karbonhidrat var. 1 adet meyvede yaklaşık 15 gr karbonhidrat olduğu düşünüldüğünde bir kase aşure, bir seferde 4 porsiyon meyvenin tüketilmesine eşit. Baş ağrısı ile kendini gösterecek hiperglisemi özellikle diyabet hastaları için çok ciddi risk oluşturuyor. Sağlıklı kişilerin ise yüksek miktarda aşure tüketimi diyabet hastalığına olan eğilimlerini artırabilir. Özellikle ailede genetik diyabet öyküsü varsa da daha dikkatli tüketin. Yine alınan her fazla kalori ve karbonhidrat vücutta yağ olarak depolandığından, bu durum uzun vadede kilo artışı ile birlikte kardiyak riskini de artırabiliyor.



Şekeri minimum düzeyde ekleyin



Aşure her ne kadar sağlık deposu olsa da fazla tüketimi ciddi tehlikelere yol açabiliyor. 350 kalori ile 1 dilim yaş pasta kadar enerji içeren, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri de benzer olan aşureyi, buna karşın yaş pastadan ayıran içeriğindeki posası. Yine, 90 gramlık 2 dilim baklava 36 gram karbonhidrat içerirken, 110 gramlık 1 kase aşure 62 gram karbonhidrata sahip. Ancak protein ve posa içeriğinin yüksek olması ve içeriğindeki malzemeler aşureyi daha masum ve sağlıklı kılıyor. Aşureyi kendiniz yapıyorsanız mutlaka şeker içeriğini minimum seviyede tutun. Normal tariflerin 3'te 1'i kadar şeker eklemeniz yeterli olacaktır. Meyvenin kendi şekeri aşurenizin tatlanmasını sağlayacaktır.



Ceviz ve bademle tüketin



Omega-3 yağ asitleri kalp için koruyucu bir etkiye sahip. Ceviz ve badem sadece yağ içermekle kalmıyor, benzer oranlarda protein de içeriyor. Aşure ile birlikte ceviz ve badem tüketmek hem diyabete karşı şekerinizi hem de kalbinizi koruyucu etki gösteriyor. 2 ceviz + 5 adet badem yeterli olacaktır.



Her bir kaşıkta biraz tarçın serpin



Yüksek karbonhidrat içeriği kandaki şekeri hızlı yükselteceğinden tarçınla birlikte tüketmekte fayda var. Tarçın kan şekeri regülasyonunu sağlayan önemli bir baharat. Aşurenin sadece üzerine eklemek yerine her bir kaşıkta biraz tarçın serpmeniz şeker regülasyonunuzu sağlamanız için faydalı olacak.



Kurum Haberi

