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Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat!

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş trafiği de olumsuz etkilendi.

Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat!

İstanbul'da etkili olan lodos özellikle Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiliyor. 

Atatürk Havalimanından uçacaklar dikkat!

Akşam saatlerinde beklenen fırtına rötarları artıracak. Uçaklar kalkış için uzun süre bekliyor. Havalanmak üzere piste gitmek için apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda sıraya giren uçak kuyruğu dikkat çekiyor. Rüzgar saatte 29 kilometre hızla eserken kuyruktaki uçak sayısı 25'i buldu. Kalkışta 2 saate varan gecikmeler yaşanıyor.


AKŞAM RÖTARLAR ARTACAK
Atatürk Havalimanı'nda inişler Ataköy Florya yönündeki pistine, kalkışlar ise Sefaköy Florya yönündeki pistinden yapılıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini fırtınaya çevirmesi rötarları daha da artıracak. (takvim.com.tr)


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