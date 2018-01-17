Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat!

İstanbul'da etkili olan lodos özellikle Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde beklenen fırtına rötarları artıracak. Uçaklar kalkış için uzun süre bekliyor. Havalanmak üzere piste gitmek için apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda sıraya giren uçak kuyruğu dikkat çekiyor. Rüzgar saatte 29 kilometre hızla eserken kuyruktaki uçak sayısı 25'i buldu. Kalkışta 2 saate varan gecikmeler yaşanıyor.



AKŞAM RÖTARLAR ARTACAK

Atatürk Havalimanı'nda inişler Ataköy Florya yönündeki pistine, kalkışlar ise Sefaköy Florya yönündeki pistinden yapılıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini fırtınaya çevirmesi rötarları daha da artıracak. (takvim.com.tr)