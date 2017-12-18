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Avrupa’da staj yaptılar

Sarız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi kursiyerleri stajlarını Almanya’da tamamladı.

Avrupa’da staj yaptılar
"Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakımında Avrupa Standartlarında Eğitim" adlı projenin uygulanmasını Almanya'nın Dorsten şehrinde tamamlayan kursiyerler 3 hafta eğitim aldı. Sarız Halk Eğitimi Merkezinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında açmış olduğu kurslara katılan 15 kursiyer Almanya'nın Dorsten şehrinde St. Marien adlı Hasta ve Yaşlı Bakımı hizmeti veren Sağlık Merkezi’nde 3 hafta süreyle staj eğitimine katılarak stajlarını Avrupa’da yapmanın heyecanını yaşadılar. Merkez Müdürü Selahattin Karakuş'un önderliğinde yürütülen bu eğitim, özellikle bakım hizmetlerinin nasıl yapıldığını adım adım inceleyen kursiyerler mesleki eğitsel kazanımlar edindikleri gibi bilimsel ve tarihi müzeleri de yerinde inceleyerek kültürel kazanımlarla staj eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış oldu.
İHA
 
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