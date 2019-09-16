Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu

Kayseri'nin Develi ilçesinde ay çekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ay çekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve bisiklet kullanmayı denediklerini ifade ederek, "Bisikletle yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz" dedi.









Bu yıl ay çekirdeğinde mahsulün yüz güldürdüğünü söyleyen Kuzay, "Ay çekirdeği fiyatlarında da bu yıl artış var. 15 yıldır 30 dekar arazimizde bu işi yapıyoruz. Bu yılki fiyatlardan ve aldığımız verimden memnunuz" diye konuştu.

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ay çekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ay çekirdeği millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor" dedi.







