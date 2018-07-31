Ayak Mantarından Korunmak İçin 10 Altın Kural

Mantar, bir küf çeşidinin sebep olduğu bir deri rahatsızlığıdır. Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar,duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir.

Ayak mantarı kaşıntıyla ilk belirtilerini verir. Mantar eğer tırnakta oluştuysa, tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği meydana gelir. Bu tür bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde ayakta yerleşen mantar, uygun üreme koşullarına sahip olduğunda tekrarlayabilir ya da ikincil enfeksiyonlara neden olabilir.

Ayakta oluşan mantarlar için krem ve sprey tedavileri uygulanabilir. Tedavi süresi ve yan etkileri tedavinin şekline ve kişiye göre değişiklik gösterir. Öte yandan, dışarıdan sürme ilaçların daha uzun süreli tedavi gerektirmesine karşın, ağız yoluyla alınan ilaçlara göre daha az yan etki gösterdiğinden, tercih sebebi olabilmektedir.

Yazın ayak mantarından korunmak için bunlara dikkat edin!

1. Ayağınızın terlememesine özen gösterin.

2. Ayaklarınızı her gün yıkayın. Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulayın.

3. Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin.

4. Kapalı ayakkabı giymekten kaçının, birkaç çift ayakkabıyı dönüşümlü olarak giyin.

5. Islak zemine çıplak ayak basmayın.

6. Halka açık spor merkezlerinde kendinize özel terliklerinizi kullanın.

7. Kalabalık havuz kullanımında terliksiz dolaşmayın.

8. Steril olduğuna emin olduğunuz yerlerde pedikür yaptırın.

9. Çoraplarınızı her gün değiştirin. Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin.

10. Başkalarının havlu ve ayakkabıları kullanmayın. [Kurumsal]



