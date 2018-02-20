Ayakkabı tabanlıkları ayak numarasıyla aynı olmalı

Günlük aktiviteleri gereği iskarpin ya da bot gibi ayak ortopedisine çok da uygun olmayan ayakkabılar giymek zorunda kalan kişilerin harici tabanlıklarla ayakkabılarını rahat hale getirebileceğini belirten Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Halıcı, tabanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi. Her şeyden önce, tabanlıkların ayak numarası ile aynı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Halıcı, “Bu tabanlıkları satın alırken en büyük yanılgılardan biri; ayak numarasına uygun olmayan tabanlıkların alınması. Eğer tabanlık ayakkabının içerisinde yer değiştiriyorsa, hastanın sıkıntılarına çözüm olmak yerine eziyet haline gelebiliyor. Dolayısıyla tabanlıkların birebir ayakkabının içerisine kavrayacak büyüklükte olması lazım. Ayrıca tabanlık kullanan kişilerin, normal ayakkabı numarasından yarım ya da bir numara büyük ayakkabı satın alması da bir başka önemli husus” diye konuştu.



Tabanlık seçimi amacına göre yapılmalı

Harici tabanlıklarda yarım ve tam olmak üzere iki çeşit bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Halıcı, her iki tabanlığın kullanılma amacının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Yarım tabanlıkların topuk yükseltme ya da topuk dikeni rahatsızlığı olan hastaların ayaklarını rahatlatma amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Halıcı, “Tam olan tabanlıkları da özellikle düz taban ayağı olanlarda veya geleneksel ayakkabılarla günlük fazla aktivite gösteren insanlarda ayak arkını veya kavsini desteklemek ve ayak rahatlığını artırmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla piyasada çok çeşitli tabanlıklar satılmaktadır. Ancak bunları satın alırken, iyi ve kaliteli olmasının yanı sıra hangi amaçla kullanılacağına dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

İHA