Ayşe Kamçı’dan şehit ailesine ziyaret

Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığında görevli iken 04 Temmuz 1991 tarihinde operasyon sırasında şehit düşen P. Er Veli Yıldız’ın ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

“Sizler bizim ailemizdensiniz”

Devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ayşe Kamçı, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz.” dedi.

İhtiyaç sahiplerini de unutmadı

Daha sonra ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret eden Ayşe Kamçı, her fırsatta ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi yoksul ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette Ayşe Kamçı’ya, Akkışla Kaymakamı İhsan Emre’nin eşi Cansu Aydın eşlik etti.

Kurum Haberi

