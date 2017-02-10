Babalar çocuklarına sarılabilmek için sigara bırakıyor

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Dr. Azizel Uzel, "Sigarının bırakılması bizim açımızdan çok önemli. Bakanlığımızda bu hususa çok önem vermekte. Ekonomik zararları nedeniyle de insan sağlığı nedeniyle de büyük bir külfet oluşturmaktadır" dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Sigara Bıraktırma Polikliniğinde, sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını bildiren Dr. Uzel, "2016 yılı içerisinde 8 bine yakın başvurumuz var. Bunlardan 4200’üne sigara bırakma ilacı Sağlık Bakanlığımızın verem savaş dispanserinden temin ettiğimiz ilaçlarımızı bağışladık ve yüzde 70’inde başarı oranı sağladık" diye konuştu.

Sigara bırakmak isteyenlerin destek ve yardım istediklerinin altını çizen Dr. Uzel, "Bizde ihtiyaçlara cevap vermek için buradayız. Her zaman bize başvurabilirler. Bunun için neler yapıyoruz? Öncelikle sigara bırakmak için gelen hastalarımız 172den veya 182’den randevu alıp bize başvurabiliyorlar. Biz ilaç başlamadan önce hangi ilaç olduğuna doğru karar verebilmemiz için öncelikle hastaların sigaraya bağlılığı tahribatlarını belirleyebilmek için bazı testlere tabi tutuyoruz. Bunlar özellikle istiyoruz. Çünkü hastalar tahlil yaptırmak istemiyor ama yaptırdıklarımızdan da kanser tespit ettiklerimiz bile oluyor. KOAH, astım gibi hastalıklar oluyor hasta farkında bile olmuyor. Bunları tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını da görmemiz gerekiyor doğru ilacı yazmamız için. Burada psikoloğumuzda var. Beraber sigara bırakmak için gelenlere dosya çıkartıyoruz ve o da skorlamasını yapıyor. Depresyonla ilgili bir şüphe varsa psikiyatri doktoruna yönlendiriyoruz. Bu da bizim sigara bırakma oranlarımızı etkiliyor" ifadesini kullandı.

Sigara bırakamayanların en çok etrafındaki insanların da sigara içmesinden şikayet ettiklerini bildiren Dr. Uzel, hastaların kendilerinde oluşabilecek değişikliklerden de korktuklarını söyledi. Dr. Uzel, "Bırakamayacaklarını zannedenler de var. Ama insanoğlu müthiş iradeli bir varlık. İstediği zaman bırakabiliyor. Bir iki denemede bırakamadım, ben bırakamam diye düşünmesinler. Kesinlikle bu şekilde deneme çalışması yapan insanlarda bırakma oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. İki türlü de bırakan var ama çoğu destek istiyor. Bir şeylerin objektif bulgularını da istiyorlar. Biz burada ilaç öneriyoruz. İlaçlarımız da piyasada olanlar; nikotin bandı, etken madde bulunduran ilaçlarımız var. Bunlarla da çok güzel bırakanlar var. yüzde 50-70 bırakma oranı var" diye konuştu.

Sigarayı bırakamayanların yaşadıkları problemlerden şikayet ettiklerine dikkat çeken Dr. Uzel, "Poliklinikte yaşadığımız ilginç anılardan genellikle babalar çocuklarına kötü koktuğu için, sarıldıklarında ‘Baba ne kadar pis kokuyorsun, kötü kokuyorsun’ deyip ittirdikleri için psikolojik olarak sıkıntı yaşayıp buraya başvuran hastalarımız var. Bıraktıktan sonra hakikaten çocuklarıyla da araları daha iyi oluyor ve o güzel duyguları yaşıyorlar. Aynı zamanda tat alma duyusu köreldiği için hastalarda sigarayı bıraktıktan sonra yemeklerin tadını almaya başladıklarını ifade ediyorlar. Bazıları da aksine kilo alma endişesi de yaşıyorlar. Sigara bırakmak için hızlı yürüyüş öneriyoruz, bol su için istiyoruz. Bunları yapınca otomatik olarak biraz da kalorimize dikkat edersek otomatik olarak sigarayı bıraktıktan sonra kilo sorunu yaşamayacaklarına eminim. Bu arada biliyorsunuz sigaranın temel fonksiyonlarından biri dokulara giden oksijeni bozduğu için bütün hastalıkların kaynağında bu da var. Ciltteki o koyu, kötü bir renk olması bayanlarımız için büyük bir hadise. Sigara bıraktıktan sonra ten renklerinin düzeldiğini ifade eden insanlar var. Bu bizim için çok olumlu ve etrafındakilere de bunu olumlu yansıttıkları için başvuru sayısının arttığını düşünüyorum" dedi.

Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvuruda bulunan hastalardan 33 yaşındaki Yakup Sevindi ise 15 yıldır sigara kullandığını belirterek, "Sigaraya arkadaş çevresi ve özenti ile başladım. Sonrasında da artarak devam etti. Sigaradan dolayı çevremde rahatsız olan bir sürü insan vardı. Ben de çok rahatsız oluyordum. Özellikle sabah kalktığımda o kötü nefes, nefes darlığı baya etkilediği için artık yeter dedim ve bırakma kararı aldım. 9 Şubat da Dünya Sigara Bırakma Günü, bu dönemde de bırakayım dedim. Günde yaklaşık 1 paket sigara kullanıyorum" diye konuştu.

İHA

