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Babalar ve çocuklar sabah namazında buluşuyor

Cihannüma Derneğinin '81 ilde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği Kayseri’de 8 Eylülde Hacı Kılıç Camiinde gerçekleştirilecek. Etkinlik ardından çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak ve katılımcılara ikramlar sunulacak.

Babalar ve çocuklar sabah namazında buluşuyor

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından, '81 ilde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliği düzenliyor. Etkinlikle; kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi, büyüklerin  küçüklere örnek olması, camilerde çocuk cıvıltısının duyulması, gelenek ve inancımızın yeni nesillere aktarılması, dede, baba ile torunun, yani üç kuşağın aynı safta camide buluşması amaçlanıyor.

Etkinliğin Kayseri’de Hacı Kılıç Camii'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, “Gençliğin her geçen gün sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar, sanal oyun ortamları ve sosyal medya üçgeninde büyük imtihan yaşadığı bir dönemde, hepimizi kaygılandıran bu gidişe dur demenin sadece konuşmak ve eleştirmekle olmayacağını, bir şeyler yapmanın gerekli olduğunu söylemek istiyorum. ''Gençlik bizim geleceğimiz, geleceğimizi imar etmenin yolu Ahlak ve Maneviyatı önceliğimiz yapmaktan geçiyor. Biz kadim medeniyetimizde ne zaman sıçrama yaşamışsak, o dönemin en etkin faktörü camiler ve toplumu diri tutan cami merkezli gelişmeler ve çalışmalar olmuştur. Biz tüm kurumlarımızla birlikte, unutulan bu geleneği yeniden hatırlatmak ve adeta ateşlemek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

8 Eylül 2019 Pazar günü sabah namazında 81 ilde yapılacak olan etkinliklere başta İstanbul'da, Çamlıca Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii'nde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Kayseri'de de Hacı Kılıç Camii'nde İl Müftüsü Prof. Dr.  Şahin Güven katılacak. Yapılacak programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da katılımı bekleniyor.

Sabah namazının ardından katılım sağlayan çocuklara sürpriz hediyelerin ve ikramların da verileceği bildirildi.
 

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