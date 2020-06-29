Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Babasını korona virüsten kaybetti, "Kimse bana bulaşmaz demesin" uyarısı yaptı

Kayseri'de beraber korona virüs tedavisi gördüğü babası İbrahim Göl'ü kaybeden Hacı Göl, "Kimse bana bulaşmaz demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı başkasının yanmasın" uyarısında bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde normalleşme süreci sonrasında Yukarı Borandere köyünde 14 Haziran tarihinde düzenlenen nişan töreni sonrasında birçok kişiye korona virüs bulaştığı tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 44 haneli köy karantina altına alındı.

Köyde yaşayanlardan Hacı Göl, 17 Haziran tarihinde babası İbrahim Göl'ün 40 derece ateşinin olduğunu ve sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Hacı Göl, yine sosyal medya hesabından 20 Haziran tarihinde yapılan Covid-19 testinde kendisinin de korona virüse yakalandığını duyurarak ambulanstan canlı yayın yapmıştı. Hacı Göl, 12 gün sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde birlikte tedavi gördüğü babası İbrahim Göl'ün korona virüsle mücadelesini kaybettiğini duyurarak, "Babam Covid 19 korona dan dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım, kimse bana bulaşmaz demesin. Sosyal mesafeyi koruyalım, benim canım yandı başkasının yanmasın. Allah devletimize milletimize zeval ermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" uyarısını yaptı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerPınarbaşıKorona VirüsKorona
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.