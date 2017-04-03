Bacağı kırılan devekuşu, ERÜ’de tedavi edildi

Ameliyat hakkında bilgi veren ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gültekin Atalan, kliniklerinde ilk kez deve kuşu ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Atalan, “Kayseri’de özel bir işletmede bakım altında bulunan bu deve kuşu tahminimize göre 6 aylık, erkek ve 30 kg ağırlığında. Bakım altında bulunduğu özel işletmede bir şekilde demir ızgaraya takılmış ve bacağının uzun kemiği kırılmış. Kliniğimize geldiğinde kanamalı, kemikleri görünecek şekilde açık bir kırık vardı. Burada hemen kanamayı durdurmak, enfeksiyonu engellemek ve kemiği eski haline getirebilmek için müdahale edildi. Açık halde gerçekleştirdiğimiz ameliyatı başarıyla tamamladık. Bir ay içerisinde deve kuşunun kırılan bacağı kaynayacak ve eskisi gibi yürümeye devam edecek” dedi.



“Bu tür hayvanların ortopedik vakalarla veteriner kliniklerine gelmesi nadir yaşanan bir olaydır” diyen Prof. Dr. Atalan, “Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de daha önce böyle bir deve kuşu ameliyatı gerçekleşmemiş. Çünkü Türkiye’de birkaç yerde deve kuşu yetiştiriciliği yapılıyor. Fakat böyle ortopedik bir vaka olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu ameliyat bizim için de bir ilk oldu. Bizler de ön araştırma yaparak ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık” diye konuştu.

Kurum Haberi