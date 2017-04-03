banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bacağı kırılan devekuşu, ERÜ’de tedavi edildi

Kayseri’de özel bir işletmede demir ızgaraya takılan bacağı kırılan devekuşu, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Bacağı kırılan devekuşu, ERÜ’de tedavi edildi
banner179

Ameliyat hakkında bilgi veren ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gültekin Atalan, kliniklerinde ilk kez deve kuşu ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Atalan, “Kayseri’de özel bir işletmede bakım altında bulunan bu deve kuşu tahminimize göre 6 aylık, erkek ve 30 kg ağırlığında. Bakım altında bulunduğu özel işletmede bir şekilde demir ızgaraya takılmış ve bacağının uzun kemiği kırılmış. Kliniğimize geldiğinde kanamalı, kemikleri görünecek şekilde açık bir kırık vardı. Burada hemen kanamayı durdurmak, enfeksiyonu engellemek ve kemiği eski haline getirebilmek için müdahale edildi. Açık halde gerçekleştirdiğimiz ameliyatı başarıyla tamamladık. Bir ay içerisinde deve kuşunun kırılan bacağı kaynayacak ve eskisi gibi yürümeye devam edecek” dedi.

“Bu tür hayvanların ortopedik vakalarla veteriner kliniklerine gelmesi nadir yaşanan bir olaydır” diyen Prof. Dr. Atalan, “Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de daha önce böyle bir deve kuşu ameliyatı gerçekleşmemiş. Çünkü Türkiye’de birkaç yerde deve kuşu yetiştiriciliği yapılıyor. Fakat böyle ortopedik bir vaka olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu ameliyat bizim için de bir ilk oldu. Bizler de ön araştırma yaparak ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık” diye konuştu.
Kurum Haberi

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181