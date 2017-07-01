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Bağımlılıkla mücadeleye destek ödüllendirildi

Yozgat'ta uyuşturucu ile mücadeleye destek veren kurum, kuruluş ve kişiler plaketle ödüllendirildi.

Bağımlılıkla mücadeleye destek ödüllendirildi
Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğünde program düzenlendi. 
Yozgat Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar, törende yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu söyledi. 
Programda, uyuşturucuya karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan slayt gösterisi katılımcılara izlettirildi. 
Slaytın ardından Vali Yardımcısı Vekili Altınpınar, mücadeleye katkı veren polis, öğretmen, din görevlileri ve kurum temsilcilerine teşekkür plaketi verdi. 
Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 
AA
 
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