Bahar yorgunluğu nasıl atılır?

Paketli gıdalar yerine taze meyve-sebze tüketin.

Vücudunuzda eksik vitaminlerin tespit edilmesi ve yerine konulması önemlidir.

Baharda artan stresi azaltmak için B grubu vitaminlerini içeren besinler tüketilmelidir.

Antioksidan vitaminler, vücudumuzun zararlı çevresel etkilere karşı koruyuculuğunu arttırır. A, C ve E vitaminleri, selenyum ve çinko mineralleri güçlü antioksidan özelliğine sahiptirler.

Fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenmek vücutta uyku ve yorgunluk haline sebep olmakta, ayrıca dikkatsizliği artırmaktadır. Günlük beslenme programınızın dengeli karbonhidrat, protein ve yağ içeriği olmalıdır.

Çalışırken kısa kısa ama sık sık dinlenme olanakları oluşturun.

Çalışma ortamının havalandırılması ve sıcaklığı doğru ayarlanmalıdır. Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar yorgunluğu tetikleyebilir.

Kişi kendine uygun stres azaltacak aktiviteler yapmalıdır.

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişide halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri gibi şikâyetler baş göstermeye başladı. Bunların bahar yorgunluğunun belirtileri olabileceğini ve önlem alınmadığı takdirde bu durumun kronikleşebileceğini ifade eden, şikâyetlerin 2 haftadan uzun sürmesi halinde uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.Metabolizmanın değişen havaya hızla ayak uyduramadığını söyleyen, baharın gelmesiyle sabahları işe gitmenin zorlaştığına, kişilerin mesailerine geç gitmeye başladıklarına dikkat çekti. Alarmların ertelendiğini, geç kalmanın alışkanlık haline geldiğini bildiren Uzm. Dr. Pulak, bu durumun gün içinde de devam edebileceğini ve kişinin kendini halsiz, keyifsiz, bitkin hissedebileceğini açıkladı. Uzm. Dr. Pulak, bu süreci hızlı atlatabilmek için beslenme alışkanlıklarında küçük değişiklikler yapılabileceğini ve çalışma şeklinde ufak düzenlemelere gidilebileceğini vurguladı.Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sadriye Pulak’tan bahar yorgunluğunu atmak için öneriler: