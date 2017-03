Baharda beslenmeye dikkat

Yaz mevsimine geçmeden önce şimdiden zayıflamaya başlamak gerektiğine dikkat çeken Tayşi, "Kış şartlarına uyum sağlayan vücut, havaların ısınmasıyla ve baharın gelmesiyle birlikte yeni bir uyum sürecine girer. Yaza hazırlanmaya başlandığı için bu dönemde değişiklikler baş gösterir ve bu durum beslenme programınızı da etkileyebilir. Bahar mevsiminde de her besin grubunu içine alan bir beslenme düzeni uygulamak gerekir” dedi.



En pratik zayıflamaya yardımcı yollar

Tayşi, pratik şekilde zayıflamanın tüyolarını da vererek, "Bedenleri küçültmek istersek ilk önce yediğimiz porsiyonları küçültmek gerekir. Her küçük porsiyonlu yiyecekten bahsetmiyorum tabiki de yediğiniz yiyeceğin yağını azaltın. Ara öğünler aslında açlığınızı bastırıp sizi biraz durduruyor. Su tüketimini önemsiz saymayın. Mutlaka su için açlık ve susuzluk durumuzu mutlaka ayırt edin. Her saat başı bir su bardağı suyu mutlaka tüketin. Hedefleriniz arasında su tüketmeyi ihmal etmeyin. Ekmeksiz bir diyet asla olmaz bunu unutmayın. Her öğününüzde mutlaka tahıllı ekmeklerden bulundurun" önerisinde bulundu.



Şok diyetlere dikkat

Baharın gelmesiyle insanların kilo alıp-verme telaşına düştüğünü belirten Tayşi, "Bahar geldiğinde çoğu kişi kışın alınan kiloları verme telaşına düşüp ya dergi-gazete ya da internet sitelerinde bulunan şok diyetleri uygulamaya başlar. Bu tür programlar sonunda kişi birkaç kilo verir ve yaza güzel başlar. Fakat giden bu kilolar hızlı diyet yapıldığından dolayı su ve kas kayıplarından oluşmaktadır. Bu durum sıvı gereksinimimizin arttığı yaz aylarında kişinin sağlığını riske atmaktadır. Bununla beraber bu diyetlerin kalori toplamı da çok düşük olduğu için kişide bir süre sonra metabolik direnç görülebilir. Kişi sonrasında ne kadar diyet yaparsa yapsın bazal metabolizma hızı her diyette biraz daha yavaşladığından enerji gereksinimi azalacak ve daha az enerji harcayacaktır. Bu da yaz öncesinde bilinçsizce yapılan zayıflama diyetlerinin ardından kilo alınacağının sinyalleridir” diye konuştu.