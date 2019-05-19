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Bahçeli'nin hediyesi Kayseri sokaklarında

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye ettiği klasik otomobil ile partinin verdiği iftara geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Aracı Kayseri'ye getiren Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı ile birlikte iftar yemeğine geldi. İftarın verileceği at çiftliğinde yoğun ilgi gören araçla partililer fotoğraf çektirdi.



Ersoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çok gururlandığını ve onurlandığını söyleyerek, "Genel başkanımızın şahsıma vermiş olduğu hediyeyi Kayseri sokaklarında ilk kez il başkanımızın kullanmasını istedim. Çünkü biz bu teşkilatlardan yetiştik. Genel başkanımızın buradaki temsilcisi, uçbeyi de Serkan başkandır. Bugün de teşkilatımızın iftarı var. Bizde bu iftara anlamlı ve manevi değeri yüksek olan araçla gelmek istedik. Ben çok gururlandım ve onurlandım. Allah genel başkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.


 

İHA

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