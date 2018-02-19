BANGLADEŞLi KAMAL’IN KAYSERi’DE EKMEK MÜCADELESi

Geride bıraktıkları ailelerinden yaklaşık 5 yıldır uzakta olan Uddin ve arkadaşları, iş bulmak amacıyla gittikleri Suriye ve Yunanistan'da umduklarını bulamayınca rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan'dan "Geri kabul anlaşması" kapsamında sınır dışı edilince yeni umutlarla Türkiye'ye gelen kader arkadaşları, daha önce adını bile hiç duymadıkları Kayseri'nin yolunu tuttu.



Kamal Uddin, kendi geçiminin yanı sıra ülkesinde kalan ailesine çalışıp para göndermenin hayaliyle geldiği Kayseri'de istediği iş imkanını bulamasa da emanet aldığı el arabasıyla kağıt toplayarak ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Kağıt toplayarak kazandıkları parayla bütçelerine uygun bir ev kiralayan Uddin ve arkadaşları, kimi zaman kuru bir ekmek yese de para kazanıp ailelerine kavuşacak olma umudundan hiçbir zaman vazgeçmiyor.



Ellerindeki tek bir telefona yükledikleri çocuklarının, eşlerinin ve annelerinin resimlerine bile sırayla bakıp hasret gidermeye çalışan gurbet arkadaşları, ne evin rutubetine ne de aç olan karınlarına aldırış etmeden çalışıp para kazanma mücadelesi veriyor.



Kirasını güçlükle ödedikleri evlerinden sabahın erken saatinde ayrılan arkadaşlar, market, fırın, büfe gibi yerlerin önlerine ve çöplere atılan kağıtları topluyor. Omuzlarına aldıkları torbalarla gezen arkadaşlarından "daha şanslı" olan Kamal Uddin ise kağıtları emanet bulduğu bir el arabasıyla topluyor.



Uddin, dilini bile konuşmakta zorlandığı bir ülkede insanların kalabalıklığına ve trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden kimi zaman kaldırımlarda kimi zaman caddelerde el arabasıyla gezip sokaklara atılan kağıtları toplamak için akşama kadar dolaşıyor.



Etrafta kedisine bakan gözleri umursamadan kağıt bulmak için çöpleri karıştıran Uddin, ne ellerinin kirlendiğine ne de burnuna gelen kokulara aldırış ediyor.



- "Bir günde 25 lira kazandığımız oluyor"

Ailesini duyduğu özlemi ve para kazanmak için ne şartlarda çalıştığını, çok az öğrenebildiği Türkçesiyle AA muhabirine güçlükle anlatan Uddin, memleketinde bırakmak zorunda kaldığı ailesini özlediğini, ancak çalışıp para kazanmak için ülkesinden uzaklarda kalmaya mecbur olduğunu söyledi.



İş bulamadığı için kağıt topladığını belirten Uddin, "2 ay önce Kayseri'ye geldim. İş arıyorum ancak sabit bir iş olmadığı için kağıt topluyorum. Burada 3 arkadaşım var, onlar da benim gibi kağıt topluyor. Bir günde yaklaşık 25 lira kazandığımız oluyor. Burada para kazanıp ülkemdeki aileme göndermeye çalışıyorum." dedi.

AA