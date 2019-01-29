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Bankaya Haciz Şoku

Kayseri’de bir avukat, müvekkilinin bankadan alacağı bin 200 TL’yi banka ödemeyi geciktirince icra yoluyla aldı.

Bankaya Haciz Şoku

Kayseri Barosuna kayıtlı Avukat Damla İpek Bilgin, müvekkili Ahmet Şahinkaya’nın bir bankadan alacağı bin 200 TL’nin ödenmesi için tebligat gönderdi. 1 hafta boyunca ödeme yapılmasını bekleyen Bilgin, banka ödeme yapmayınca icra yoluna başvurdu. İcra kararının çıkmasının ardından bankanın şubesine giden Avukat Bilgin, bin 200 TL’yi icra memurları ile beraber aldı.

Avukat Damla İpek Bilgin, “Ahmet Şahinkaya isimli müvekkilimizin bankadan alacağı vardı. Ancak takip başlatmamıza rağmen 7 günlük ödeme süresi içerisinde banka ödemesini gerçekleştirmedi. 1 hafta daha bekleme yaptık ama halen ödeme gerçekleşmedi. En sonunda bankaya hacze gelmeye karar verdik ve haciz işlemlerine başladık. Sonunda da kasa haczi yaparak alacağımızı tahsil ettik. Banka, borcun ödenmemesini ihmal olarak değerlendirdi. Biz usulüne uygun bir tebligat yaptık ama hala ödemesini gerçekleştirmemişti. Bankalar vatandaşlarımızdan alacağı olduğu zaman 1 dakika bile zaman kaybetmeksizin haciz işlemlerine başlıyorlar. Kendi borçları olunca ödemeden imtina ettiler. Bu durumunda da mecburen haciz işlemlerini başlatmak zorunda kaldık. Alacağımız miktar bin 200 TL civarındaydı ama banka ödemek istemedi” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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