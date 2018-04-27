Başkan Bağlamış'tan Berat Kandili Mesajı

Pazartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandilinin 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının da habercisi olduğunu belirten KTB Başkanı Bağlamış, "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadığımız mübarek kandil gecelerinden olan, kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

Başkan Recep Bağlamış Mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Berat Kandili, Allah'ın engin rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir. Bu güzel gecenin tüm dünyadaki kötülüklerin sona ermesi barış, huzur ve güven ortamının tüm İslam Alemine ve insanlığa hakim olması, mağduriyet altında yaşayan ve ezilen din kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması en önemli duamız ve temennimizdir.İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinde gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyor Aziz milletimiz ve İslam Alemi adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.



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