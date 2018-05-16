Başkan Cabbar yol çalışmalarını inceledi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar İşitme Engelliler Okulu çevresinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.

Aşık Seyrani Mahallesi Sağırlar Sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler Belediye ekipmanlarıyla yolun tesviyesini yaptıktan sonra bordür çalışmalarını devam ettiriyor. Sonrasında desenli parke ile yolu kaplayacak olan ekipler Sanayi Sitesi ile Muammer Kocatürk Caddesi arasındaki bağlantı yolunu kullanıma hazır hale getirecek.

Gerek merkez mahallelerde gerekse kırsal mahallelerde yol çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Cabbar “Desenli parke çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken en kısa sürede sıcak asfalt çalışmalarımıza da start vermiş olacağız. İnşallah bu yazın sonuna Develimiz ’de bozuk yol kalmayacak” dedi.

İHA

