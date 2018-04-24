Başkan Gülsoy kurban keserek göreve başladı

Kurban kesimine ilişkin açıklamada bulunan 19 bine yakın Kayseri Ticaret Odası üyesine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Gülsoy, başarıyla yürüttükleri seçim kampanyası dönemi sonrasında Kayseri Ticaret Odası üyelerinin teveccühü ile seçilerek göreve başladıklarını söyledi.

Göreve başlamaları nedeniyle gelenekleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Gülsoy, şükür ifadesi olarak kurban kestiklerini ve kurbanların etlerinin yardıma muhtaç hemşehrilere dağıtıldığını vurguladı.

Başkan Gülsoy, 4 yıllık görev süreleri boyunca kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan çalışacaklarını ve Kayseri ismini ön sıralara yazdırmanın telaşında olacaklarını sözlerine ekledi.