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Başkan Karayol’dan personele teşekkür

İncesu Belediyesi kapalı garajında gerçekleşen toplantıda İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol 2018 yılı yatırım programları çerçevesinde yapılan faaliyetlerin en iyi şekilde devam ettiğini yapılan hizmetlerin halk tarafından yoğun ilgi memnuniyet ile takip edildiğini belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Karayol’dan personele teşekkür
Başkan Karayol, “Biz borcu olmayan bir belediyeyiz personellerin maaşını aksatmadan düzenli bir şekilde yatırıyoruz. Faaliyetlerimizin çoğunluğunu kendi imkânlarımızla çalışmalarımızın çoğunluğunu belediyemizin kendi bütçesi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.
2018 yılı yatırım programları çerçevesinde yapılan faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Karayol, "Önümüzde seçim var seçim olunca vatandaşın bizden hepinizin bildiği gibi beklentileri artıyor belki elimizdeki imkânların üzerinde iş istiyorlar ama burada esas olan sağ olsun müdürlerimiz arkadaşlarımız bizzat her talebi yerine gidip inceleyerek bir dosya halinde tutuyoruz. Mümkün mertebe bütün ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Tabi bunun zaman boyutu var mesela bir cadde sokağa parke döşenecekse bir günde bitmiyor. 2 parasal boyutu var tabi bu isin bir belediyenin gelirleri var birde istenen talepler arzu edilen istekler belediyenin çok çok üzerinde bütün bunların hesabını yapıyoruz. Gelir gider değerini bozmamaya çalışıyoruz hizmetleri de aksatmamaya çalışıyoruz bu iste esas olan vatandaş her zaman haklıdır. Bizim görevimizde onlara hizmet etmektir hizmette ben görüyorum biliyorum belediyenin whatsapp grubundan arkadaşlar yaptıkları faaliyetleri gönderiyorlar. Tekraren hepinize teşekkür ediyorum çok iyi gidiyor. Allah kaza bela vermesin her zaman söylediğim gibi hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Hiç birinizin ayağına taş değsin istemeyiz iş güvenliğini hiçbir zaman elden bırakmayın ben sizin 14 yıllık belediye başkanınızım. Hiçbir kimseye bu iş bugün niye bitmedi demedim dememde ben sizlere güveniyorum emeğinize sağlık. İç Anadolu bölgesinde bizim büyüklüğümüzdeki belediyelerin bizim kadar yoğun bir tempoda çalışmadıklarını iddialı bir şekilde belirtiyorum. “diye konuştu.
İHA
 
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