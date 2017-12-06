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Başkan Palancıoğlu babasını kaybetti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun babası Nuh Mehmet Palancıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Başkan Palancıoğlu babasını kaybetti
75 yaşında hayatını kaybeden Nuh Mehmet Palancıoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazı sonrasında Cami Kebir’de kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kayseri Gündem
 
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osman şahbaz 3 ay önce

biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz.
i̇nna lillah ve inna ileyhi raciun.

merhuna Allah-u tealadan rahmet, değerli mustafa palancıoğlu bey ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.
ne mutlu böyle bir bir babaya, kayserimize ve türkiye'ye mustafa bey gibi değerli bir evlat yetiştirmiş.

osman şahbaz

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