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Başkanlar Elbaşı Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Elbaşı mahallesinde tarihi mekanları gezdi.

Başkanlar Elbaşı Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Hafta sonu doğa severler tarafından Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesine gezi düzenlendi. Geziye Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Prof. Dr. Atabey Kılıç ile doğa severler katıldı. Gezide Elbaşı mahallesinin mezarlığı ve tarihi konakları kar yağışı altında ziyaret edilirken, Prof. Dr. Atabey Kılıç, tarihi Karacabey konağı ile ilgili bilgiler verdi.



Geziye bir süre sonra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Başkan Mustafa Yalçın ve Başkan Özkan Altun, mahalle sakinlerinden Yücer ailesinin evine misafir olarak bölgenin sorunları hakkında bilgi aldılar.

İHA

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