BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Köşe yazarımız İrem Ercan bu haftaki yazısında Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken hususları ele aldı. İşte İrem Ercan'ın o köşe yazısı;
Ramazan-ı Şerif ile değişen beslenme alışkanlıklarımız bayramla birlikte daha bir değişiyor. Bir ay boyunca küçülen mideler bayramda aşırı yüklenme sonucu genişliyor. Aniden ve hızlı besin tüketimi insanlarda hazımsızlık, şişkinlik gibi birçok probleme yol açarken hiperglisemi, hipertansiyon gibi rahatsızlıklara da sebep oluyor. Peki bayramda nasıl beslenelim?
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