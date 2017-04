Bel ağrınızı 12 adımda önleyin

Peki bel ağrısından nasıl korunursunuz? Türkiye Fizyoterapistler Derneği, bel sağlığınızı korumaya yönelik yöntemleri sizler için sıraladı:



Bel ağrısını önlemek için bunları yapın

“Genellikle incinme veya zorlama gibi nedenlerle ortaya çıkan bel ağrısının postür bozukluğu, travma, kireçlenme, bel fıtığı, osteoporoz, bacak eşitsizliği, düztabanlık gibi pek çok nedeni olabilir. Nadiren de olsa kanser gibi ciddi sebeplerden de kaynaklanabilir.

- Bel ve sırt sağlığınıza yönelik düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yapın. Düzenli olarak yürümek, yüzmek (özellikle sırt üstü) kaslarınızın güçlenmesi için önerilen yöntemlerden olmakla beraber, her okuduğunuz, gördüğünüz ve izlediğiniz egzersiz sizin için uygun olmayabilir. Egzersizler size özel planlanmalı ve takibi yapılmalıdır. Bu konuda fizyoterapistinizden yardım isteyin.

- Doğru kaldırma teknikleri ile belinizi koruyarak eşya taşımayı öğrenin. Ağır eşya kaldırırken dikkatli olun. Her zaman dizlerinizi ve kalçanızı bükün, sırtınızı değil. Taşıdığınız objeyi gövdenize yakın tutun.

- Ağır cisimleri itme, çekme hareketleri ile yüksek bir yere uzanma hareketini yapmaktan kaçının.

- Her iki omuz askısını kullanarak konforlu bir sırt çantasında yük taşımayı tercih edin ve tek tarafı askılı çantalardan kaçının.

- Düzgün bir vücut duruşu edinin. Sandalye üzerinde yığılmış şekilde oturuştan kaçının, masanızın üzerine eğilmeyin.

- TV izleme, bilgisayar kullanma, masa başında çalışma gibi sabit oturuş gerektiren pozisyonlarda uzun süre zaman geçirmeyin, her 30 dakikada bir kısa molalar vererek ayağa kalkın, başınızı ve omuzlarınızı geri alarak postürünüzü düzeltin.

- Yürürken omuzlarınızın kamburlaşmamasına dikkat edin.

- Sigarayı bırakın. Sigara omurlar arasındaki disklere kan akışını azaltmakta ve bu da disklerin bozulmasına neden olmakta, aynı zamanda sigaraya bağlı kronik öksürük, belinizi zorlamaktadır.

- Yatağınızın yalnızca sertliğini değil, yapı ve kilonuz için doğru desteği ve rahatlığı sağlayıp sağlamadığını kontrol edin bu konuda fizyoterapistinize danışın.

- Gevşeme tekniklerini öğrenerek stresinizi yönetmeye yardımcı olun. Sırt ağrısının ana sebebi strestir.

- Aşırı kilolardan kurtulun. Sağlıklı kilo hesaplayıcılarını kullanarak, ideal kiloda olup olmadığınızı kontrol edin. Doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo verin, aşırı kilolu olmak bel ağrısı riskini yükseltir.

- Sivri ve yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktan kaçının.



Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar

Aşağıdaki belirtiler varsa acil doktorunuza başvurmalısınız:

Genital bölge veya kalçanızın etrafında uyuşma veya karıncalanma,

Bacak kaslarınızda kuvvet kaybı,

Tuvalete çıkmakta güçlük,

Mesane veya bağırsak kontrolünün kaybedilmesi,

Göğüs ağrısı,

Yüksek ateş,

Açıklanamayan kilo kaybı,

Sırtınızda şişlik veya deformasyon.

Bu problemler daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir ve acilen kontrol edilmeleri gerekmektedir.



İyimser olun

Her ne kadar zor olsa da iyimser kalmanız ve ağrınızın iyiye gideceğini fark etmeniz size yardımcı olacaktır. Ağrıya rağmen pozitif kalmayı başarabilen insanlar daha hızlı iyileşme eğilimlidirler.



Profesyonel destek alın

Bel ağrısı genellikle birkaç hafta veya ay içinde iyileşir ancak dikkat edilmediği takdirde ilerleyerek, günlük işlerinizi yapmanızı engelleyebilir ve artan problemlere neden olabilir.

Bel ağrısı durumunda hekim kontrolünün ardından mutlaka doğru egzersiz, doğru hareket teknikleri ve bel sağlığınızın korunmasına yönelik fizyoterapiste danışın. Her beli ağrıyan kişiye standart bir program verilmez. Bireysel değerlendirmenin ardından mevcut probleminize, yaşınıza, kilonuza, postürünüze, aktivite düzeyinize, mesleğinize ve kas-iskelet sisteminizin durumuna göre en uygun tedavi programı fizyoterapist tarafından verilecektir.

