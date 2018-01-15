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Belediyelerin kar diyaloğu görenleri güldürdü

Sivas Belediyesi şehre kar yağmaması nedeniyle Erzurum Belediye'sine sosyal medya hesabından attığı mesaj vatandaşları güldürdü.

Belediyelerin kar diyaloğu görenleri güldürdü

Sivas Belediyesi kar yağmaması nedeniyle sosyal medyada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısına cevap geldi.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN ERZURUM'A KAR MESAJI

Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketlenerek yapılan paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" mesajı paylaşıldı.


ERZURUM BELEDİYESİ'NDEN CEVAP GELDİ

Sivas Belediyesi'nden yapılan bu esprili çağrıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi esprili bir şekilde cevap geldi. İki ilde de sembol olan Çifte Minareli medreselerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda,"Minareleri çifte yapılan komşum, sınırları sırt sırta verip, kongreleriyle düşmana kafa tutan komşum. Bizim için nimettir kar, Dadaş Yiğido'yu darda koymaz, katmerin tadını çıkar. Bekle yağışa tam üç gün var. 3 güne gelmezse göndeririz sana bir kaç kamyon" cevabı verildi.



Yapılan karşılıklı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. (haberler.com)

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