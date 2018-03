BEM-BİR-SEN Mehmetçikleri unutmadı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kadınlar Komisyonu tarafından bir süre önce başlatılan 'Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin' kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Kadın üyeler tarafından örülen yaklaşık 200 adet atkı, bere, boyunduruk çetin kış şartlarında görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Kayseri 1. Komando Tugayı’na gönderildi.

Her bir ilmek sevgiyle işlendi

Kampanya hakkında bilgi veren BEM-BİR-SEN Kayseri Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayten Özsoy , " Kahraman Mehmetçiğimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bekası için terör ve terör örgütlerine karşı zorlu koşullarda görev yapıyorlar. Operasyon ile destan yazmaya devam eden askerlerimiz kararlı duruşu ile terör örgütlerini sahada bozguna uğratırken, onlara maşalık yapan ülkelere de en güzel şekilde cevap veriyor. Kahraman Mehmetçiğimize bu kış şartlarında üşümesinler diye anne eli değmiş gibi bir örgü kampanyası başlattık. Kampanyamızın sloganı ‘Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ oldu. Kadınlar Komisyonunun öncülüğünde başlattığımız kampanyamıza Büro Memur-Sen’li ve Bayındır Memur-Sen’li kadınlarımız destek vererek bere, boyunluk ve atkı ördük. Her bir ilmek sevgiyle, her bir ilmek dua ile örüldü. Mehmetçiğimiz anne eli sıcaklığında yesin, anne özlemini bir nebze olsun gidersin diye de kete ve börekler yaptık. Bunların hepsi cepheye taşınan birer mermidir.” diye konuştu.

BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ise "İçinden geçmekte olduğumuz zaman; dost zannettiklerimizin gerçekte düşman olduğunun aşikar olduğu, yıllarca dost gibi görünüp ancak perde gerisinde hiçte dostça davranmadığını, bu sebeple kendi göbeğimizi ancak kendimizin kesebileceğinin açık açık ortaya çıktığı bir zaman olduğunu yaşayarak görüyoruz. Nasıl ki 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında başkomutanımızın ‘Meydanlara inin’ emrine tereddütsüz uyan halkımızdaki kahramanlık alametleri başlatılan Afrin harekatında da yol nereye diyenlere ‘Kızıl elma’ diye cevap veren veya ‘Düğüne gidiyoruz’ diyerek yola çıkan kahraman Mehmetçiklerimizde, erinden generaline, gencinden yaşlısına tüm halkımızda moral ve dayanışma örneği olarak tezahür etmektedir. Amaçları gönüllerinden kopan anne şefkatini ellerinde ördükleri örgülerle ilmek ilmek işleyerek askerlerimizin moral motivasyonunu artırmada bir nebze olsun fayda sağlamak için başlattıkları anlamlı kampanyadan ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş