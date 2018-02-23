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BEN MEHMEDİM

Gazetemizin yazarlarından İlhan Akkurt’un bestelediği “Ben Mehmedim” isimli türkü vatandaşlardan tam not aldı.

BEN MEHMEDİM

Birçok kitabı ve bestesi bulunan gazetemizin köşe yazarı İlhan Akkurt, Afrin Harekatı’na destek için “Ben Mehmedim” adlı türkü besteledi.
Birkaç gün önce bestelenen türküyü internette yüzlerce kişi dinledi.  Türküyü dinlemek isteyenler hosseda.org adresinden ulaşabiliyorlar.
İlhan Akkurt’un bestelediği, Harun Yılmaz’ın seslendirdiği duygu yükle türkü şu sözlerden oluşuyor:
 
BEN MEHMEDİM                                         
 BEN  HÜR  DOĞMUŞUM  DİK  DURUR  BAŞIM
AL BAYRAĞIN ALTINDA ÖZGÜR  YAŞARIM
SÖZÜM VAR  ANAMA  ŞEHİT  ATAMA
HAKKA ADALETE SAHİP ÇIKARIM
 
BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM
ZULMÜN KARŞISINDA  EĞİLMEZ  BAŞIM
 
CEPHEDEN  CEPHEYE  DURMAM  KOŞARIM
VATAN MİLLET AŞKIYLA YANAR COŞARIM
ZALİMİN  KARŞISINDA   HAKKIN  YANINDA
BÜTÜN  ENGELLERİ  YILMAM   AŞARIM
 
BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM
ZULMÜN  KARŞISINDA  EĞİLMEZ  BAŞIM
 
(Kayseri Gündem)
 

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Ilhan Akkurt
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