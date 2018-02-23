Birçok kitabı ve bestesi bulunan gazetemizin köşe yazarı İlhan Akkurt, Afrin Harekatı’na destek için “Ben Mehmedim” adlı türkü besteledi.
Birkaç gün önce bestelenen türküyü internette yüzlerce kişi dinledi. Türküyü dinlemek isteyenler hosseda.org adresinden ulaşabiliyorlar.
İlhan Akkurt’un bestelediği, Harun Yılmaz’ın seslendirdiği duygu yükle türkü şu sözlerden oluşuyor:
BEN MEHMEDİM
BEN HÜR DOĞMUŞUM DİK DURUR BAŞIM
AL BAYRAĞIN ALTINDA ÖZGÜR YAŞARIM
SÖZÜM VAR ANAMA ŞEHİT ATAMA
HAKKA ADALETE SAHİP ÇIKARIM
BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM
ZULMÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ BAŞIM
CEPHEDEN CEPHEYE DURMAM KOŞARIM
VATAN MİLLET AŞKIYLA YANAR COŞARIM
ZALİMİN KARŞISINDA HAKKIN YANINDA
BÜTÜN ENGELLERİ YILMAM AŞARIM
BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM
ZULMÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ BAŞIM
(Kayseri Gündem)
Birçok kitabı ve bestesi bulunan gazetemizin köşe yazarı İlhan Akkurt, Afrin Harekatı’na destek için “Ben Mehmedim” adlı türkü besteledi.