Birçok kitabı ve bestesi bulunan gazetemizin köşe yazarı İlhan Akkurt, Afrin Harekatı’na destek için “Ben Mehmedim” adlı türkü besteledi.

Birkaç gün önce bestelenen türküyü internette yüzlerce kişi dinledi. Türküyü dinlemek isteyenler hosseda.org adresinden ulaşabiliyorlar.

İlhan Akkurt’un bestelediği, Harun Yılmaz’ın seslendirdiği duygu yükle türkü şu sözlerden oluşuyor:



BEN MEHMEDİM

BEN HÜR DOĞMUŞUM DİK DURUR BAŞIM

AL BAYRAĞIN ALTINDA ÖZGÜR YAŞARIM

SÖZÜM VAR ANAMA ŞEHİT ATAMA

HAKKA ADALETE SAHİP ÇIKARIM



BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM

ZULMÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ BAŞIM



CEPHEDEN CEPHEYE DURMAM KOŞARIM

VATAN MİLLET AŞKIYLA YANAR COŞARIM

ZALİMİN KARŞISINDA HAKKIN YANINDA

BÜTÜN ENGELLERİ YILMAM AŞARIM



BEN MEHMEDİM MEHMEDİM YİRMİDİR YAŞIM

ZULMÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ BAŞIM



(Kayseri Gündem)

