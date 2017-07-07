‘Ben’ler kansere dönüşmesin!

Gittikçe büyüyorsa,

Şekli değişiyorsa, (düzensiz sınırlarının olması)

Rengi değişiyorsa, (siyah ya da kahverengi)

Kaşıntılı ya da kanamalı ise,

Üzeri kabuk bağlıyorsa ya da iltihap görüntüsü varsa,

Özellikle 3 ya da daha fazla tona sahip ise melanoma belirtisi olabiliyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, benlerin ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesinin ve en ufak bir şüphede hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor!Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor. Bu artışta güneş ışınlarına daha fazla maruz kalma, çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ile ozon tabakasında meydana gelen hasar başlıca sebepleri oluşturuyor. Malign melanom cilt kanserleri arasında sadece yüzde 5 oranında görülse de, bu kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir rakamından sorumlu tutuluyor. Bunun nedeni ise agresif seyrederek hızla büyüme ve vücutta yayılma eğilimi göstermesi. Dolayısıyla tanısı geç dönemde konulduğunda uzak organlara yayılma riski diğer cilt kanserlerine oranla daha yüksek oluyor ve tedavi şansı oldukça düşüyor. Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, bunun aksine erken evrede yakalandığında tedavi şansının yüzde 85-99 gibi yüksek bir oranda seyrettiğini belirterek, “ Malign melanomun ilk belirtisi bende gelişen bir değişiklik veya yeni çıkan bir ben olabiliyor. Dolayısıyla benlerde oluşan değişikliklerin göz ardı edilmemesi çok önemli” diyor.yeni oluşan bir ben ya da ciltte renk değişiklikleri (siyah ya da kahverengi) varsa ya da mevcut bende aşağıda yer alan değişiklerden biri bile oluştuysa zaman kaybetmeden hekime görünmeyi ihmal etmemeniz gerektiği uyarısında bulunuyor.