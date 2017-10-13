Besicilerde kışlık yem telaşı

Tarlalarında hububat hasadı yapan çiftçiler, bu dönemde hayvanlarına kışlık yem temin etmek için çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutup yorucu bir güne başlayan üreticiler, gün batımına kadar tarlada çalışıp mısır ve yonca gibi yemlik ürünler hasat ediyor.

Teknolojik imkanlardan faydalanarak ürünleri traktörlerine bağladıkları makinelerle biçen çiftçiler, buradan elde ettikleri yemleri oluşturdukları özel alanlarda kışa hazırlık için depoluyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Yazır köyünde yaklaşık 30 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraşan Arap Çiftçi (44), tarlasına ektiği silajlık mısırları hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için topladığını anlattı.

Zor ve yorucu olan işlerinin bu yılki bölümünde sona yaklaştıklarını ifade eden Çiftçi, kışın daha rahat olacaklarını ancak bir sonraki yıl için yeniden hazırlıklara başlayacaklarını aktardı.

Sadece aileleri için kışa hazırlık yapmadıklarını, hayvanları için de kış hazırlığı yaptıkların vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Saman balyası, yonca balyası, mısır silajı ve pancar küspesi gibi ürünlerden hayvanlarımızın kuru yem ihtiyacını karşılıyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Silajı traktörle biçip hazırladığımız çukurlara döküyoruz. Daha sonra, hava almayacak şekilde branda ve çadırla kapatarak üzerine toprak atıyoruz. Burada, 1-1,5 ay durduktan sonra tekrar açıp kullanmaya başlıyoruz. Bunun özelliği hem kuru hem de yem bitkisi olmasıdır. Bu şekilde hayvanlarımızı kış aylarında besliyoruz."

AA



