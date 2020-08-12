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Besicinin hız ve alt geçit isyanı

Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda hayvanlarını karşıdan karşıya geçirmek zorunda olan ve birçok hayvanı telef olan besici, araçların çok hızlı geçtiğinden yakınarak, bölgeye bir alt geçit yapılması talebinde bulundu.

Besicinin hız ve alt geçit isyanı

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Yedioluk köyünde besicilik yapan Nurettin Arslankaya, birkaç gün önce karşıdan karşıya geçen sürüdeki iki oğlağa otomobilin çarpması sonrasında, sürücülerin aşırı hızlı olmasından yakındı.

Kayseri-Kahramanmaraş yolu üzerinden küçükbaş hayvanlarını geçirmek zorunda olduğunu söyleyen Arslankaya, “Sayın yetkililere sesleniyorum. En kısa zamanda bir çözüm bekliyoruz. Araçlar oğlaklarımıza, hayvanlarımıza çarpıyor. Hayvanlarımızın canı gibi bizim de canımız tehlikede ve biz bu tehlikeyi her zaman yaşıyoruz” dedi.

Arslankaya, bölgeye yapılacak bir alt geçit ile bu sıkıntının çözülebileceğini ifade ederek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.
 

İHA

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