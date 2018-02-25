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Beta mikrobu kalp romatizması nedeni 

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar, çocukluk yaşlarında farkına varılmayıp tedavi edilmeyen beta mikrobunun, ilerleyen yaşlarda kalp romatizmasına neden olabileceğini söyledi.

Beta mikrobu kalp romatizması nedeni 

 
Çocuklarda çok sık görülen boğaz enfeksiyonunun 3 yaşından önce viral, 3 yaşından sonra da bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklandığını belirten Dr. Murat Çağlar, “Bakteriyel enfeksiyonlarda da en sık gördüğümüz beta mikrobu adı verilen tonsulla faranjittir ve çocuklarda sık rastlanır. Bu enfeksiyon 5-15 yaş arasında nadir de olsa kalp kapakçığında tutunabilir. Buna kalp romatizması adı veriyoruz. O nedenle 5 yaşından sonra boğaz enfeksiyonu olan çocuklarımızın mutlaka hekimlerine başvurup, hızlı test yaptırmaları lazım” dedi.
Beta mikrobu tespit edilen çocukların düzenli olarak antibiyotik kullanmaları gerektiğini dile getiren Dr. Murat Çağlar, sık enfeksiyon geçirenlerde mikrop oluşumunun altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Çağlar, altta yatan nedene yönelik tedavinin daha hızlı çözüm sunacağını da sözlerine ekledi.

İHA
 
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BetaKalpromatizmasıAcıbademkayseri
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