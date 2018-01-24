Beyin tümörü burundan girilerek alınıyor

Beyin Cerrahisi Op. Dr. Hıdır Özer yaptığı açıklamada, bir hastanın baş dönmesi ve görmede azalma şikayeti ile kendilerine başvurduğunu, çekilen filmlerin sonucunda beyin tabanında hipofiz tümörü tespit edildiğini söyledi.







Yapılan açıklamada Ameliyat hipofiz bezini bulunduran sella bölgesine ulaşma aşaması KBB uzmanı Op. Dr. Erdem Özdemir tarafından gerçekleştirilirken bu aşamadan sonra hipofiz bezine ulaşılarak patolojinin çıkartılması Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hıdır tarafından yapıldığı belirtildi.



Op. Dr. Hıdır Özer, klasik ameliyat tekniği ile karşılaştırıldığında endoskopik tekniğin avantajlarını şöyle sıraladı:



“Ameliyat sonrası burun tamponu gerektirmemesi, hipofizi içinde barındıran anatomik yapının (sella), sadece düz görüş sağlayabilen mikroskoplarla görülmesi mümkün olmayan bölgelerinin açılı endoskoplar kullanılarak görülebilmesi sayesinde hastalığın tam olarak temizlenebilmesi, sfenoid sinüs yan duvarında yer alan şah damarı, görme siniri gibi kritik anatomik yapıların açılı endoskoplarla kolayca takip edilerek korunması ve hastanede kalış süresinin kısalması...”



Kurum Haberi

