BİL Koleji çıtayı yükseltti

BİL Koleji yeni eğitim-öğretim yılına tüm branşlarda 80 öğretmen, 4 idareci ve 300’e yakın öğrencisi ile “Merhaba” demeye hazırlanıyor.

“Kayseri’nin tek özel kız lisesi”

Kentimizde ilk olarak 1992 yılında Özkay Dershanesi adıyla hizmet etmeye başlayan BİL Koleji, Temel Lise’nin yanı sıra bünyesine kattığı Anadolu ve Fen Kız Lisesi ile bu alanda Kayseri’nin tek özel Kız Lisesi olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Yurt genelinde geniş hizmet ağıyla gençlerin umudu olan BİL Koleji yeni dönemde de öğrencilerin ve velilerin umudu olmaya devam edecek. Birçok alanda yeniliklerin öncüsü olan BİL Koleji, tercihte ilk sıralarda yer alma konusunda da iddialı.







“Hedefimiz her alanda başarılı öğrenciler yetiştirmek”

BİL Koleji Kurucu Müdürü Rahmi Kayaaltı, 25 yılı geride bıraktıklarını belirterek; “Bu süreçte öğrencilerimizin başarılarını artırmak, onları daha ileriye taşımak için neler yaparız, bunun peşinde olduk. Özel Temel Lisesi olarak devam ederken, ayrıca Kız Koleji açmaya karar verdik. Böyle bir okulu Kayseri’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu koleji açarken kesinlikle önceliğimiz ticari yönde olmadı. Tamamen eğitim sürecimizde gerçekleştirdiğimiz deneyimlerimiz sonucu hep şunu gördük: Gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da olsun başarılı olan okullar tek tip okullar. Biz de buradan yola çıkarak hem akademik başarıyı hem de manevi değerlerimizi önde tutarak bu koleji açtık. Milli manevi değerlerimizi esas aldık. Öğretim kısmında da bilimsel esaslardan faydalanıyoruz. Yani çocuklarımız hem kendi değerlerini benimsemiş olacak, hem de bilimsel öğretileri de almış olacaklar. Her yönden başarılı toplumda farklılığını hissettirecek hanımefendiler yetiştirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz başarılı öğrenciler yetiştirmek” diye konuştu.









“Akademik başarı önceliğimiz olacak”

“Akademik başarı önceliğimiz olacak; ama bu anlamda da çocuklarımızın yeteneğini geliştirmek istiyoruz.” diyen Kayaaltı; “Okulumuzda mevcut eğitim-öğretim sisteminin dışında bir sistemimiz olacak. Sabah 09.00’da başlayacağız. 16.00’da bitireceğiz. Ancak saat 18.00’a kadar hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz okulda kalarak öğrencilerin eksikleri bire bir tamamlanacak. Öğrencimizin eksiği ne ise o branştaki öğretmenimiz bu eksikliği bu arada tamamlamış olacak. Okulumuz hem Fen hem Anadolu Lisesi olarak hizmet edecek. Okulumuzun içerisinde sosyal aktivitelere destek olacak donanımlarımız da var. Kapalı spor salonumuz var. Mutlaka spor yapsınlar istiyoruz. Bunun haricinde görsel sanatlar ve müzik atölyemiz var. Bu sayede bireysel yeteneği olan çocuklarımızı değerlendirmek istiyoruz. Milli manevi değerlerimiz adına milli değerler derslerimiz olacak. Bu dersleri çok önemsiyoruz. Okulumuzun kurgusunu da bu bağlamda yapacağız. “ şeklinde konuştu.









“Öğrenci, aile, okul üçgeni çok önemli”

“Eğitimde başarının öğrenci, aile, okul üçgeni ile sağlanacağına işaret eden Kayaaltı; “Bu üçgen bir araya gelmez ise başarı olmaz. O yüzden zaman zaman ailelere seminer programları düzenliyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizin danışman öğretmenleri ailelerimizi sürekli davet ederek görüşme yapıyorlar. Velilerimizle fikir birliğine vararak ona göre hareket belirliyoruz.” dedi.



“Yabancı dil bölümü açtık”

Özel okullarda en büyük eksikliğin yabancı dil bölümü olduğunu bildiklerinin, bu yüzden dil sınıfları oluşturduklarının altını çizen Kayaaltı şunları söyledi:

“9. sınıftan başlayacak olan öğrencilerin zaten çok iyi temeller edinmelerini istiyoruz. Diğer yandan rehberlik hizmetlerini çok önemsiyoruz. Öğrencinin her şeyinden haberimiz olsun isteriz. Okul dışında ne yapar, kiminle arkadaşlık kurar, hangi kitapları okur. Bunları irdeleriz. Bunun yanı sıra kültür gezilerimiz oluyor. Ayrıca çocukların özel okullardaki en büyük eksiklerinden bir tanesi yabancı dil sınıfları. Yani İngilizce’den bir yer kazanma hedefinde olan öğrenciler için hizmet vereceğiz. Bu yüzden dil bölümü açtık.”











“İstanbul Aydın Üniversitesi ile işbirliğindeyiz”

Kayaaltı, İstanbul Aydın Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getirerek; “ Bunun şöyle faydası oluyor; Mesela bu yıl Türkiye’den sadece 80 öğrenciye oradaki bilimsel deneyi izleme şansı sunuldu. Bizim buradan 11 öğrenci izlemek için gitti. Ayrıca TÜBİTAK projeleri çocuklara ekstra puan getiren şeyler arasında. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çok gelişmiş laboratuvarlar var. Bu tür projelerde bize kapılarını açıyorlar. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. “ dedi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ