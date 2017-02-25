Bilinçsizce diyetlerle sağlığınızdan olmayın

Çok kısa sürede hızlı bir şekilde ağırlık kaybına neden olan çok düşük enerjili diğer bir adıyla şok diyetler uygulamak.

Bireye özgü olmayan dergi, internet ve gazetelerde yayınlanan diyet programlarına itibar etmek.

Mucizevi besin yaratan tek tip diyetleri yapmak.

Ağırlık kaybı yerine vücutta su kaybına neden olan idrar söktürücü ot ve çay kullanmak.

Zayıflattığı ileri sürülen fakat pek çok olumsuz yan etkisi olan ilaç kullanmak.

Akupunkturla birlikte açlık diyetleri yapmak.

Kan grubu diyetlerini uygulamak.

Moda diyetler başlığı altında uygulanan protein ağırlıklı beslenme tarzını benimsemek.

Şişmanlık durumunda genetik faktörler kadar çevresel faktörlerin de etkili olduğuna dikkati çeken Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, “Alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olunca şişmanlıyoruz. Aşırı yeme, tüketilen yiyecek ve içeceklerin porsiyonlarının büyümesinin yanında öğün atlama, hızlı yeme gibi yanlış beslenme alışkanlıkları enerji alımını artıran nedenlerdendir. Enerji harcamasının azlığı ise pek çok işin çalışma koşullarından kaynaklı özellikle masa başı şeklinde olması, ulaşım koşullarının değişmesi, şehirleşmenin artmasıyla birlikte fiziksel aktivitenin azalarak hareketsiz yaşam tarzının artmasından kaynaklanmaktadır” dedi.Uygulanacak diyetlerin ve beslenme programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şanlıer, hızlı kaybedilen vücut ağırlığının ileriki dönemlerde sağlık sorunlarına yol açtığına vurgu yapıyor. Tek besine dayalı diyetlerin kısa sürede etkili olmasına rağmen vücut ağırlığındaki kaybın kalıcı olmadığını, tam tersine bazı besin öğelerinin yetersiz ve dengesiz kaldığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıer, “Doktor kontrolünden geçen hasta için, diyetisyeni tarafından yaşı, vücut ağırlığı, fiziksel aktivitesi, gebe, emzikli, yaşlı, işçi, sporcu vb. özel durumları, hastalıkları ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanan beslenme programının kişiye özel olması ve mutlaka haftalık kontrollerle hastanın durumu değerlendirilerek gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” dedi.Medyatik, moda ve mucizevi gibi diyetlerin aslında birçok sorunu beraberinde getirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Şanlıer, “Bu gibi diyetlerle yağ dokusu kaybı yerine kas kaybı gerçekleşmekte, böylece istenilenin aksine vücut suyu azalırken vücut yağ yüzdesi artmaktadır. Ancak bu zayıflama yöntemleri toplumumuz tarafından çok çabuk benimsenebilmekte ve pek çok bireyin sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır” dedi.Prof. Dr. Şanlıer zayıflamak amacıyla doğru olduğuna inanılan yanlışları ise şöyle sıraladı: