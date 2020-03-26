Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı

Hayvanat bahçesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, virüs nedeniyle sadece ziyaretçilere kapatılan tesis içerisinde rutin çalışmalar devam ediyor. 10 Personel ile birlikte, virüs dolayısıyla hayvanların hijyen önlemleri alınarak günlük temizliklerin ardından hayvanların barınakları dezenfekte ediliyor.







Bu süreç içerisinde hayvanların ve bahçenin temizlik, dezenfeksiyon düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde devam eden tesis, koronavirüs tehdidi bittikten sonra yine aynı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak.





