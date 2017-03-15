Bir ameliyatla 38 kilogram hafifledi

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, 57 yaşındaki Naime İlkin, karın ağrısı, karında şişlik ve kusma şikayetiyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu 40-50 santimetre çapında, tümör çeşidi "teratom" ile uyumlu kitle saptanan kadının ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özhan İnce tarafından da muayene edilen İlkin'in ameliyata alınması uygun görüldü.

Tetkikler sonucu ciddi sıkıntıları olan 108 kilogram ağırlığındaki hasta, acil operasyona alındı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatla İlkin'in karnından 38 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

Hastanın, operasyonun üçünü gününde taburcu edildiği bildirildi.

Kurum Haberi

