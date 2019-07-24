Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Biriktirdiği Madeni Paralarla Umreye Gitmek İstiyor

Kayseri’de esnaflık yapan Tolgahan Eravşar, yaklaşık 1 yıldır 30 kiloluk kovalarda biriktirdiği madeni paralarla umreye gitme hayali kuruyor.

Biriktirdiği Madeni Paralarla Umreye Gitmek İstiyor

Kayseri’nin Hunat Mahallesinde esnaflık yapan Tolgahan Eravşar, gazetelerde bir kadının bozuk para biriktirerek umreye gittiği haberini okuduktan sonra kendisi de bundan esinlenerek eline geçen bozuk paraları yaklaşık 30 kiloluk kovalarda 1 yıl boyunca biriktirdi. Umreye gitme hayaliyle biriktirdiği madeni paraları Merkez Bankasında 200'lük ve 100'lük banknotlara çeviren Eravşav, “Umreye gitmek için niyetlendik, yeterli miktara ulaşana kadar para biriktirmeye devam edeceğim” dedi.



Tolgahan Eravşar, “Geçen sene gazetelerde bir kadının bozuk para biriktirerek umreye gittiğini okudum. Bu haberden esinlenerek böyle bir niyet aldım ve bozuk para biriktirmeye başladık eşimle beraber. Yaklaşık 1 yıldır elimize geçen bozuk paraları kovalara atarak biriktiriyoruz. Allah izin verirse parayı denkleştirip umreye gitmek istiyoruz. Kovalar yaklaşık 25-30 kilogram civarında. Paraları sayma fırsatım olmadı şu an sadece ayırma işlemini yapabildim. Tahminime göre 3 bin liraya yaklaşık bir para var. Paraları Merkez Bankasına götürüp tümlettireceğiz inşallah. Biriktirdiğimiz paralar umreye gitmek için yeterli miktara ulaşana kadar biriktirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Merkez Bankasına giderek biriktirdiği madeni paraları 200'lük ve 100'lük banknotlara çeviren esnaf Eravşar, “Allah'a şükür paramızı tümlettik. Tahmin ettiğimizden de fazla çıktı, 3 bin lirayı geçti umre fiyatlarını araştırıp geri kalan parayı da tamamladıktan sonra bu iş için niyetlendik inşallah gideceğiz” ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerUmreBozuk Para
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.