Birleşik Kafkasya Derneğinden Çolakbayrakdar’a teşekkür ziyareti

Ziyarette Festival Hazırlık Komitesi başkanı İzhan Baykal, Festivale maddi manevi yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, “Festival yapma kararı aldığımızda “acaba başarabilir miyiz?” şeklinde tereddütlerimiz vardı. Ancak gördük ki toplumunuz adına yapacağınız bir işte herkes gönüllü olarak çalışırsa ortaya çok güzel neticeler çıkabiliyor. Kayseri’de faaliyet gösteren tüm Çerkes derneklerinin de destek ve katılımıyla çok yoğun bir hazırlık aşaması geçirdik, yorulduk, uykusuz kaldık. Neticede hamdolsun gerek Uzunyayla, gerek Pınarbaşı, gerekse Kayserimiz adına çok ciddi edinimleri olan ve 15 bin kişinin katılımıyla sonuçlanan bu festivali gerçekleştirmeyi başardık. Tabii Kocasinan Belediyemiz ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı, Melikgazi, Talas İlçe Belediyelerinin maddi-manevi çok ciddi destek ve katkıları oldu. Kayseri Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, KASKİ, KACETAŞ maddi olarak katkılarını esirgemedi. Bu katkılarından dolayı tüm yerel yönetimlerimize, başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda birlik ve beraberlik temalı çok daha güzel organizasyonlara birlikte imza atmak istiyoruz” dedi.

Ziyarette Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Birlik beraberlik olan her yerde biz varız. Çerkesler bu topraklara var oldukları günden bu güne değerlerini ve geleneklerini koruyan ve her daim devletinin yanında olan birleştirici bir topluluk olarak bilinir. Bizler de her zaman sizlerle birlikte olmaktan, bu tür birlik-beraberlik temalı etkinliklere katılmaktan mutluluk duyarız. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyarette Birleşik Kafkasya Derneği ve Festival Hazırlık Komitesi Başkanı İzhan Baykal, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayla Koçer tarafından Uluslararası Uzunyayla Çerkes Festivaline özel tasarladığı ‘oşhamafe’ adlı plaketi, Başkan Çolakbayrakdar’a takdim etti.

