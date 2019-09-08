Boydak Holding, ailelerin yüzünü güldürdü

Her sene düzenlenen Boydak Holding Toplu Sünnet Şöleni’nde, bu sene 400 çocuk sünnet ettirilerek ailelerin yüzleri güldürüldü. Bir çiftlikte gerçekleşen Toplu Sünnet Şöleni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Aileler sünnetlik kıyafetlerini giyinmiş çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekinirken, küçük çocuklar için palyaço etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler düzenlendi.









Düzenlenen Sünnet Şölenine Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Duru, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, Öz İplik Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.







Sünnet olan çocukların ileride kendi bünyelerinde güzel yerlerde olmasını istediklerini belirten Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Duru, “Burada çok güzel bir vesile ile bir araya geldik. Çocuklarımızın vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak büyümelerini Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah daha mutlu günlerini hep beraber görelim ve onlar da şirketimizde en üst pozisyonlara kadar yükselerek gelsinler, buralarda çalışsınlar. Memleketine faydalı iyi birer insan olarak yetişsinler aynı sizlerin de olduğu gibi” dedi.







Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ise konuşmasında, “Peygamber efendimizin sünnetini bir kere daha yerine getirmekten mutluyuz ve huzurluyuz. Sendikalar olarak hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum ve İnşallah iş veren işçi sendikaları olarak, sağlıkla hep bir arada bulunmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.







Sünnet olan çocukların damatlığını giymeyi de görmelerini temenni eden Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, "“Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara hepiniz adına teşekkür ediyorum. Sünnet olan çocuklarımızın askerliğini ve damatlığını giydiğini görmesini temenni ediyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı birer evlat olarak, uzun ve hayırlı ömürler geçirmesini Allah’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sendika başkanları ve Boydak Holding yöneticileri ailelere hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

