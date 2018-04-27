Boydak Holding'te 23 Nisan coşkusu

Çeşitli yaş gruplarına özel düzenlenen kumda boyama etkinliği, canlı langırt, sumo güreşi ve şişme oyun alanları da etkinlikte yer aldı. Ayrıca Türkiye'de ilk defa düzenlenen Stem Challenge etkinliğiyle çocuklardan dağıtılan demonte araç parçalarını birleştirerek en güvenli oyuncak arabaları yapmaları istendi. Başarılı olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Boydak 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuklar ve ailelerinin ellerini boyalara batırarak oluşturduğu dev duvar resmi etkinliği ile tamamlanmış oldu.

Kurum Haberi

