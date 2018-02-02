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Boytaş Mobilya'dan sağlığa büyük hizmet 

Boytaş Mobilya, sağlık alanında yaptığı hizmetlerle ön plana çıkıyor. Boydak Holding, 13 bin çalışanıyla Kayseri'nin kan ihtiyacının en büyük tedarikçisi.

Boytaş Mobilya'dan sağlığa büyük hizmet 
Boydak Holding şirketlerinden Boytaş Mobilya San. Tic AŞ., sosyal sorumluluk çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Müdürlüğü kan alma sedyelerinin deforme olan örtülerinin yenilenmesi işini üstlendi. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Müdürlüğü kan alma sedyelerinin deforme olan örtüleri Boytaş Mobilya tarafından yenilendi. Yenilenen örtüler, Erciyes Kan Merkezi Müdürlüğü sedyelerine montajları yapılarak teslim edildi.
Şirket ayrıca çalışanlara yönelik kan verme organizasyonunu da periyodik olarak yapıyor. Kayseri halkı için ihtiyaç duyulan kanın büyük oranı Boydak Holding'in 13 bin çalışanı tarafından karşılanıyor.

İHA
 
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